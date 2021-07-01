Birleşik Krallık’ta korkutan tablo! Vaka sayılarındaki artış engellenemiyor! Son 5 ayın en yüksek seviyesi

Koronavirüsle mücadele sürerken, Birleşik Krallık’ta vaka sayıları tedirgin ediyor. Aşılama çalışmaları ve alınan önlemlere rağmen vaka sayıları artmaya devam ediyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkıldığı bildirildi.

HALKIN YÜZDE 49'U AŞILANDI AMA ARTIŞ SÜRÜYOR

Vatandaşlarının yüzde 67’sine en az bir doz, neredeyse yarısına ise iki doz aşı uygulayan Birleşik Krallık’ta, koronavirüs verileri tedirgin etmeye devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışa delta varyantının neden olduğu bildirilirken, son beş ayın en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Mücadele kapsamında 77 milyonun üzerinde aşı uygulayarak halkının yüzde 49’unu tamamen aşılayan Birleşik Krallık’ta koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor.

SON AYLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI KAYDEDİLDİ

29 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısını bildiren Britanya’da, geçtiğimiz hafta kaydedilen vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 70 arttı. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 800 bin 907'ye çıktı.

29 bin 79 vakanın kaydedildiği 29 Ocak tarihinde bin 245 can kaybı bildiren ülkelerde, geçtiğimiz gün bildirilen 26 bin 68 vakaya rağmen 14 can kaybı bildirildi. Hastaneye yatırılan koronavirüs hastası sayısının da 29 Ocak’ta 33 bin 847 olduğu ancak geçtiğimiz hafta bu sayının bin 720 olarak kaydedildiği aktarıldı.

VAKALARI DELTA VARYANTI TIRMANDIRIYOR

Vaka sayılarının artmasına rağmen aşılama oranındaki başarının can kaybı ve hastaneye yatmayı engellediğinin altı çizilirken ülkede Delta varyantının vaka sayılarını artırdığı belirtildi. Birleşik Krallık’taki dört ülkede vaka sayıları ise şu şekilde:

İngiltere’de 21 bin 293 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti.

İskoçya’da 3 bin 887 yeni vaka kaydedilirken üç kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Galler’de geçtiğimiz gün corona virüs nedeniyle can kaybı yaşanmazken 513 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Kuzey Irlanda’da da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi olmazken, ülkede 375 yeni vaka kaydedildi.