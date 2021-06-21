Birleşik Krallık’taki araştırma korkunç gerçeği açığa çıkarı: Kovid-19'a yakalananların bunama riski çok daha yüksek!
Birleşik Krallık’taki araştırma korkunç gerçeği açığa çıkarı: Kovid-19'a yakalananların bunama riski çok daha yüksek!
Salgınla geçen bir yılı aşkın sürenin ardından virüs, yeni varyantlarıyla farklı etkiler bırakmaya devam ediyor. İngiltere merkezli bir araştırmanın sonucunda, koronavirüs geçiren kişilerde, beyinde bulunan tat ve koku algısıyla alakalı bölümde hasar meydana geldiği ve bunun bunama riskini artırdığı ortaya çıktı.