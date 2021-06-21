Birleşik Krallık’taki araştırma korkunç gerçeği açığa çıkarı: Kovid-19'a yakalananların bunama riski çok daha yüksek! Salgınla geçen bir yılı aşkın sürenin ardından virüs, yeni varyantlarıyla farklı etkiler bırakmaya devam ediyor. İngiltere merkezli bir araştırmanın sonucunda, koronavirüs geçiren kişilerde, beyinde bulunan tat ve koku algısıyla alakalı bölümde hasar meydana geldiği ve bunun bunama riskini artırdığı ortaya çıktı.

1 9 İnsanlığın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesi, bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Virüsün sebebi hala anlaşılamamışken uzman isimler de bir yandan Kovid-19'un kökenini, bir yandan da bulaştığı kişilerde meydana getirdiği etkileri incelemeye devam ederken Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, korkunç gerçeği açığa çıkardı.