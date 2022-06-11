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Birleşik Zaman ne demek, TDK'ya göre Birleşik Zaman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Birleşik Zaman kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Birleşik Zaman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Birleşik Zaman nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Birleşik Zaman kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Birleşik Zaman ne demek, TDK'ya göre Birleşik Zaman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Birleşik zaman ne demek? Birleşik zaman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi birleşik zaman kelimesi. Peki birleşik zaman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre birleşik zaman nedir, birleşik zaman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BİRLEŞİK ZAMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Birleşik zaman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre birleşik zaman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yalın zamanlı ve çekimli bir fiilin -di (i-di), -miş (i-miş,), -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdiği zaman: Sevdiydi (sevdi-y-di

BİRLEŞİK ZAMAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hikâye birleşik zamanı, katmerli birleşik zaman, şartlı birleşik zaman, rivayet birleşik zamanı

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