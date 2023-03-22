Birleşmiş Millet uyardı! "2050 yılına kadar su krizinde önlem alınmazsa..."

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında toplanan Birleşmiş Milletler (BM) dünya genelinde yalanan su sıkıntısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. BM su krizinin 2050 yılına kadar artacağı ve dünya genelinde suya erişimde büyük oranda sıkıntı yaşanacağını açıkladı. Ayrıca 2 milyar insanın da temiz suya erişemediği bu nedeniyle acil önlem alınması gerektiği vurgulandı.

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Birleşmiş Millet uyardı! "2050 yılına kadar su krizinde önlem alınmazsa..."

Dünya Su Günü, her yıl BM tarafından 22 Mart’ta kutlanıyor. BM bünyesindeki UNESCO tarafından yayınlanan Dünya Su Kalkınma Raporu'nda dünya genelindeki kentlerde yaklaşık 1 milyar insanın su kıtlığıyla karşı karşıya kaldıkları, 2050 yılında bu sayının ise 1.7-2.4 milyara ulaşacağının tahmin edildiğini belirtildi.

Birleşmiş Millet uyardı! "2050 yılına kadar su krizinde önlem alınmazsa..."

2 MİLYAR İNSAN TEMİZ SUYA ERİŞEMİYOR

Kentsel su talebinin 2050 yılına kadar yüzde 80 oranında artmasının beklendiği aktarıldı. Ayrıca dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insanın güvenli içme suyuna sahip olmadığı ifade edildi. Nüfus artışı ve değişen tüketim alışkanlıklarının etkisiyle son 40 yılda su kullanımının yılda yüzde 1 arttığı kaydedildi.

Raporun editörlerinden Richard Connor, “Bu durumu ele almazsak kesinlikle küresel bir kriz olacak” uyarısında bulundu. Connor, “Ortaklıklar ve iş birliği yapmak, mevcut zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır” ifadelerinde bulundu.

Birleşmiş Millet uyardı! "2050 yılına kadar su krizinde önlem alınmazsa..."

"SU ORTAK GELECEĞİMİZDİR"

BM bünyesindeki UNESCO’nun genel direktörü Audrey Azoulay de, “Küresel su krizinin kontrolden çıkmasını önlemek için güçlü uluslararası mekanizmalar oluşturmaya acil ihtiyaç var. Su ortak geleceğimizdir ve onu adil bir şekilde paylaşmak, sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için birlikte hareket etmek şarttır” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Millet uyardı! "2050 yılına kadar su krizinde önlem alınmazsa..."

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