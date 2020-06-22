Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'dan kabul konuşması

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde kabul konuşması yaptı.

Bozkır, kendisini Genel Kurul Başkanı seçen üye ülkelere teşekkür etti. Bozkır, "Sizlerin güvenine ve desteğine mazhar olmaktan büyük onur duyuyorum. Üstelik bu saygın görevi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. yıl dönümünde üstlenecek olmak da bir ayrıcalık. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bana olan güveni, teveccühü ve bugüne kadarki kesintisiz desteği için şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde seçim sürecimin başından sonuna kadar gösterdiği yakın ilgi ve güçlü destek için Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na da içten teşekkür ediyorum." dedi.

Bozkır, diplomat ve siyasetçi olarak Türkiye'ye ve millete yaklaşık 50 yıldır hizmet ettiğini belirterek, bugün ise, kendisi için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'na başkanlık edecek ilk Türk vatandaşı olmanın kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getiren Bozkır, şöyle devam etti:

"Genel Kurul Başkanı olarak görevim boyunca Birleşmiş Milletler üyelerinin tamamını temsil edeceğim. Her bir grubun ve üyelerinin beklenti ve görüşleri, benim için eşit derecede önemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Başkanı olarak, Birleşmiş Milletlerin ve üyelerinin arzu ve beklentilerine en uygun şekilde görev ifa edeceğimden emin olabilirsiniz. BM'nin iki temel organının yöneticileri olarak Genel Sekreter ve Genel Kurul Başkanı'nın uyum içinde çalışması gerektiğine inanıyorum. Görev sürem boyunca çalışmalarım, sizin gündeminizi ve önceliklerinizi de tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Birleşmiş Milletler çalışmalarını mümkün olduğunca daha etkili hale getirmeyi amaçlayan, örgütün reformuna yönelik gündeminizi, görevimin çerçevesi dahilinde destekleyeceğim. Özellikle zorlu geçen son aylarda sergilediğiniz liderlik için takdirlerimi ifade etmek isterim. Bugüne kadar, sizinle tesis ettiğimiz verimli diyalog için ayrıca teşekkür ediyorum ve bu iş birliğimizin önümüzdeki dönemde de devamını bekliyorum."

Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (EKOSOK) gündemlerinin, genelde birbirini tamamlayan, ancak kimi zaman çakışan nitelikte olduğunu kaydetti.

Bunu dikkate alarak, EKOSOK Başkanıyla da yakın bir iş birliği içinde olacağına vurgu yapan Bozkır, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi ve EKOSOK Başkanı Büyükelçi Munir Akram'la, bu yönde ilk görüşmeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bozkır, önümüzdeki dönemde de, bu iki temel Birleşmiş Milletler organının yürüttüğü önemli çalışmaları, daha da uyumlu hale getirmeye gayret edeceklerini aktararak, teşkilatın genel gündeminin, Birleşmiş Milletler karar alma organları arasında, zamanlı ve güçlü bir koordinasyonu gerektirdiğini ifade etti.

Genel Kurul gündeminin, konulara duyarsız kalmayacak ve tekrarları önleyecek şekilde ortaya çıkması için çaba göstereceğine dikkati çeken Bozkır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çerçevede, tüm Ana Komitelerin Başkanlarıyla, ki bu görevleri İspanya, Nepal, Macaristan, Botsvana, Uruguay ve Şili Daimi Temsilcileri üstlenecektir, çalışmalarını desteklemek için düzenli temas ve iletişim halinde olacağım. Kovid-19 salgınının yarattığı koşullar nedeniyle ocak ayından bu yana New York'a gelemedim. Bununla birlikte, gerek 15 Mayıs'taki interaktif diyalog toplantısı, gerek BM'deki bölgesel gruplar ve diğer ülke gruplarının başkanları, koordinatörleri ve üyeleriyle video konferans yoluyla yaptığım görüşmeler vesilesiyle, son dönemde hemen hemen tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin temsilcileriyle temas imkanı buldum. Bu görüşmeler ve fikir alışverişleri, benim için son derece faydalı oldu. Bu sayede, farklı ülke gruplarını, onların özel ihtiyaçlarını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanından beklentilerini dinleme fırsatım oldu. Geçiş sürecinde de bu diyaloğu devam ettirmek arzusundayım."