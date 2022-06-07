Birleşmiş Milletler duyurdu! "En uzun süreli kuraklık yaşanacak"

BM'nin Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Rania Dagash, Doğu Afrika ülkelerinde çocukların yetersiz beslenme oranına dair rakamları paylaştı.

"ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR"

Dagash, "Dünya, Ukrayna'ya bakışını genişletip başka yerleri görmez ve acil hareket etmezse, Doğu Afrika'daki çocuk ölümlerinde patlama beklenmektedir" diye konuştu. Bölgedeki kuraklık ve gıda yetersizliği nedeniyle son 5 ayda acil gıda ihtiyacı duyan çocuk sayısının yüzde 15 arttığını vurgulayan Dagash, "Etiyopya, Kenya ve Somali'de 1,7 milyondan fazla çocuk, gıda güvensizliği nedeniyle acil müdahaleye muhtaç durumda" ifadelerini kullandı.

"TEMEL GIDA İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR"

Dagash, ekim ayındaki yağmur mevsiminin de kurak geçeceği ve "Bölge tarihindeki en uzun süreli kuraklığın yaşanacağına" dair UNICEF'in tahminlerini paylaştı.

Dagash, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülkeden gıda ticaretinin aksamasının Doğu Afrika'da artan kıtlığı tetiklediğini belirterek, "Sadece Somali, buğdayının yüzde 92'sini Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyor. Tedarik zinciri kilitlendi ve savaş aynı zamanda gıda ve petrol fiyatlarını artırdı. Etiyopya, Kenya ve Somali'de halk, hayatta kalabilmek için temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamıyor" açıklamalarına yer verdi.

"KITLIK İLAN EDİLMESİNİ BEKLEYEMEYİZ"

Ukrayna savaşının en çok Somali'de gıda fiyat artışını etkilediğini belirten Dagash, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkede gıda fiyatlarının yüzde 160'a kadar arttığı bilgisini paylaştı.

Dagash, uluslararası camiaya, "İnsani faciayı önlemek için derhal harekete geçmeliyiz. En korumasız durumdaki kişilerin hayatları yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle halihazırda tehlikedeyken, harekete geçmek için kıtlık ilan edilmesini bekleyemeyiz" diye konuştu.

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