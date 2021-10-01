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Birleşmiş Milletler duyurdu: Son bir ayda yüzde 170 arttı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de koronavirüs vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler duyurdu: Son bir ayda yüzde 170 arttı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq önemli açıklamalarda bulundu. Haq, Suriye'nin kuzeybatısında, son dönemde artan çatışmalar, ekonomik kriz ve koronavirüs sebebiyle kötüye giden insani duruma dikkat çekti ve ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de koronavirüs vakalarında son 1 ayda yüzde 170 artış olduğunu söyledi.

Vaka sayısındaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığını ifade eden Haq; İdlib'de nüfusun yüzde 3'ünden daha azının koronavirüs aşısı olduğunu belirtti.

"İDLİB'DE SALGININ HIZLA YAYILMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Haq, 1,6 milyon kişinin kalabalık kamplarda yaşadığı İdlib'de salgının hızla yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'nin kuzeybatısında nüfusun yüzde 97'si, aşırı yoksulluk içinde yaşıyor ve insani yardım ve temel hizmetlere ihtiyaç duyuyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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