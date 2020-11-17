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  3. Birleşmiş Milletler: Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izliyoruz

Birleşmiş Milletler: Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izliyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, Kapalı Maraş'taki gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek her türlü tek taraflı adımdan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler: Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izliyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın mensuplarına verdiği günlük basın brifingde, Kapalı Maraş konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gelişmelerin endişeyle takip edildiğini söyleyen Dujarric, tek taraflı adım atılmaması gerektiğini ifade etti.

Sözcü Dujarric'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'a ziyaretinin sorulması üzerine, ''Hafta sonu Maraş'ta yaşanan gelişmeleri endişeyle yakından izlediğimizi söylebilirim.'' değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler: Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izliyoruz

"ADA'DA GERGİNLİĞİ ARTIRMAKTAN KAÇININ"

Kapalı Maraş konusundaki pozisyonların değişmediğini ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldıklarını söyleyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'da gerginliği artıracak ve gelecekte diyalog ve görüşmeleri tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi.

Dujarric, tüm taraflara diyalog çağrısında bulunarak, uygulanabilir ve kapsamlı bir müzakere ve siyasi sürecin canlandırılmasında iki tarafın desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Sözcü Dujarric, ''Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün yolu nihayetinde tarafların elinde.'' dedi.

Berna Akkaya
Editör


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