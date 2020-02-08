Birleşmiş Milletler organizasyonundan iki ödülle döndüler

Model Birleşmiş Milletler organizasyonu kapsamında düzenlenen BoğaziçiMUN 2020'ye katılan İhlas Koleji öğrencileri iki ödül birden kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen BoğaziçiMUN 2020'ye katılan Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Ahmet Eren Açıkyıldız ile Reyyan Demircioğlu Honorable Mention ödülüne layık görüldü. Model Birleşmiş Milletler (MUN-Model United Nations) konferansları hakkında bilgi veren Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve MUN Kulübü Danışman Öğretmeni Ömer Yavuz, "Model Birleşmiş Milletler konferansları, temel olarak Birleşmiş Milletler'in farklı komitelerinin simülasyon olarak hem yurt dışından hem de yurt içinden katılan öğrenciler tarafından canlandırıldığı bir etkinliktir" dedi. "Dört gün süren konferansta öğrencilerimiz delegesi oldukları ülkenin çıkarlarını korudular ve bu yönde konuşmalar yaptılar." diyen Yavuz, görüşlerini savunan ve yeni fikirler üreten öğrencilerin özgüvenlerinin arttığını ve günümüz yetkinlikleri arasında gösterilen liderlik becerilerinin de geliştiğini vurguladı.

"Organizasyondan çok keyif aldık"

BoğaziçiMUN 2020'de ödül alan İhlas Koleji öğrencilerinden Ahmet Eren Açıkyıldız, MUN konferanslarının insanların bakış açısını değiştiren bir etkinlik olduğunu belirterek, "Çok karmaşık görünen problemleri 10 dakika önce tanıştığınız komite arkadaşlarınızla çözebiliyorsunuz. Aynı zamanda topluluk önünde konuşma korkunuzu da yeniyorsunuz" şeklinde konuştu. Açıkyıldız, tüm bu kazanımlar sırasında organizasyondan çok keyif aldıklarını ifade etti.

"Global dünya sorunları ele alınıyor"

BoğaziçiMUN 2020'de ödül alan Ahmet Eren Açıkyıldız ve Reyyan Demircioğlu ile danışman öğretmenleri Ömer Yavuz'u tebrik eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, MUN konferanslarında global dünya sorunlarının ele alındığını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz kurduğumuz MUN kulüplerinde konferanslara hazırlanırken dünya meselelerini yakından takip ederek aralarında fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Bu konulara hâkim olmadan konferanslara katılabilmeleri mümkün değil" diye konuştu.

İhlas Koleji öğrencilerinin BoğaziçiMUN 2020'de üniversite öğrencileri ile aynı platformda yer aldığına vurgu yapan Yeltekin, "Bu platformda iletişim dili İngilizce olduğu için öğrencilerimiz, hem sözlü hem de yazılı anlamda çok yoğun bir İngilizce kullandılar. Kendilerini ifade etmeleri ve tartışmalarda etkin rol almaları ile aldıkları ödüller vermiş olduğumuz yabancı dil eğitiminin ne kadar başarılı olduğunu da göstermektedir" dedi.

Kaynak: İHA