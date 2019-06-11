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Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyor

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye’de olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Pedersen’i kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede İdlib ve Suriye’deki son durum konuşulacak.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyor

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye’de olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Pedersen’i kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede İdlib ve Suriye’deki son durum konuşulacak.

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