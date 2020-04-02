Birleşmiş Milletler'den Suriye ile ilgili kritik uyarı!

İsviçre'nin Zürih şehrinden sonra en kalabalık ikinci şehri olan Cenevre'deki Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından Rochdi yazılı açıklama yaptı.

,Rochdi, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Suriye genelinin tamamını kapsayan "acil ateşkes çağrısını" yinelediğini ifade etti. Rochdi, ateşkesin, Kovid-19'la mücadele edilmesi ve Suriye halkının daha fazla acı çekmemesi adına önemini vurguladı.

Suriye'de halk sağlığı sisteminin "kırılgan" olduğunu belirten Rochdi, potansiyel Kovid-19 salgını için acilen tıbbi ekipman, cihaz ve malzemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

''KORONAVİRÜSE KARŞI SAVUNMASIZLAR''

Rochdi, 1 milyonu 1 Aralık 2019'dan bu yana İdlib'de yerinden edilenler olmak üzere, ülkede toplam 6 milyon sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaştı. Najat Rochdi, bu sivillerin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız koşullarda yaşadığına işaret etti.

Kovid-19'un yayılma tehlikesine dikkati çeken Rochdi, 9 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de "yeni" ve "benzersiz" bir durumla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Rochdi, "Suriye genelinde insani yardımlar daha önce hiç bu kadar kritik olmamıştı. Tüm Suriyeliler ve onlara yardım sağlayanlar risk altında." değerlendirmesinde bulundu. Rochdi, İnsani Erişim Çalışma Grubu üyelerine, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan komşu ülkelerin desteklenmesinin de kritik önem arz ettiğini ilettiğini aktardı.

''SURİYE, KORONAVİRÜS SALGININDA RİSK ALTINDA''

Pedersen, Suriye'nin Kovid-19 salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında olduğunu belirtmişti.

30 Mart'ta BM Güvenlik Konseyini telekonferans yoluyla bilgilendiren Pedersen, Suriye'de 10 kişide Kovid-19 görüldüğünü hatırlatarak, ''Suriye, Kovid-19 salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında." ifadesini kullanmıştı.