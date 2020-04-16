Birleşmiş Milletler'den uyarı: 1 milyon kişi tehlikede

Etiyopya dahil Afrika ülkeleri, yiyecek krizine neden olacak ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor.

Çöl çekirgelerinin ilk istilasını yetkililer, 70 yılın en kötüsü olarak tanımlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları,yaptıkları açıklamada ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) değerlendirmesine göre çekirge istilası Etiyopya’da 200 bin hektar tarım arazisine zarar verdi. 356 bin tondan fazla mısır, buğday ve tahıl kaybına neden oldu.

AFRİKA'DA BİR MİLYON İNSAN AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Etiyopya başta olmak üzere Afrika’da bir milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Ülkeye acil gıda yardımı yapılması gerektiği belirtildi.

Etiyopya’daki FAO temsilcisi Fatouma Seid, “Çiftçiler ve çobanlar acil durumun üstesinden gelmek için ciddi yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Etkilenen nüfusun ve geçim kaynaklarının korunması, özellikle de durumun Covid-19 krizi tarafından daha da kötüleşmesi sıkıntının daha da artmasına neden olacak” ifadelerini kullandı. Yetkili, çekirge istilasının bölgedeki gıda güvenliği ve geçim kaynakları için eşi görülmemiş bir tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Çöl çekirgeleri, Etiyopya dışında Somali, Kenya, Cibuti, Eritre, Tanzanya, Sudan, Güney Sudan ve Uganda gibi Afrika’da ülkelerini zor durumda bıraktı.