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Birleşmiş Milletlerin 100 çalışanında Kovid-19 tespit edildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde...

Birleşmiş Milletlerin 100 çalışanında Kovid-19 tespit edildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kaynak: AA




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