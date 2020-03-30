Birleşmiş Milletlerin 100 çalışanında Kovid-19 tespit edildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kaynak: AA