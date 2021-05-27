Son dakika | BM İnsan Hakları Konseyi kabul etti: İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
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