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Son dakika | BM İnsan Hakları Konseyi kabul etti: İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Son dakika | BM İnsan Hakları Konseyi kabul etti: İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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