Son dakika | BM İnsan Hakları Konseyi kabul etti: İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

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Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti. Ayrıntılar geliyor... Berkem Temizel Gece Editörü