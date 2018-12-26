Birlik Vakfı, Rektör Prof. Dr. Çomaklı’ya ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Eskişehir Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Canözer ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın makamında gerçekleşen görüşmede Murat Canözer ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

Kaynak: İHA