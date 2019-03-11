Birlikte gasbedildiği komşusu kadın, olayın planlayıcısı çıktı (2)
Konya'da paralarını bankaya yatırmaya giden komşusu Seyran Ö.'ın gasp edilmesini planladığı ileri sürülen Nermin Bektaş, yeğeni Mehmet Ali Bektaş ve...
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Konya'da paralarını bankaya yatırmaya giden komşusu Seyran Ö.'ın gasp edilmesini planladığı ileri sürülen Nermin Bektaş, yeğeni Mehmet Ali Bektaş ve kadının çantasını bıçak zoruyla alan Yasin Demirderen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Seyran Ö.'nün 45 bin liralık altın takı, bin euro ve 2 bin liranın ele geçirilmemesi üzerine, şüphelilerin parayı harcadığı üzerinde duruyor.
DHA
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