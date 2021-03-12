Birlikte intihara karar verdiler biri atlarken diğeri vazgeçti!

Adana'da meydana gelen olayda 53 yaşındaki Şahap Örcün, 26 Şubat sabahı 2001 yıllında tır şoförlüğü yaparken bölücü terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısı sonucu ayaklarından yaralanan ve eşinden ayrılan 63 yaşındaki Mehmet Ali Tunç'un yanına geldi.

İddiaya göre burada Örcün'e alacakları telefon etti ve bu nedenle intihar etmek istedi. Bunun üzerine arkadaşı Tunç onu ikna etmeye çalıştı ancak kumar borcundan dolayı arayanlardan kurtulamayan Örcün kararında kesindi.

BİRLİKTE İNTİHAR KARARI

Tunç, kendisinin de kimsesi olmadığından arkadaşıyla birlikte intihar etmeye karar verdi. İki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca gece Çatalan Köprüsüne gittiler. İki arkadaş birlikte göle atlayarak ölmeye karar verdi. Burada bir süre demir korkuluklara tutunan arkadaşlardan Örcün elini bağladı. Örcün göle atlarken Tunç son anda bundan vazgeçti. Örcün bir süre suyun yüzeyinde dursa da daha sonra kayboldu.

ŞAHAP ÖRCÜN BULUNAMADI

Tunç'un ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen su altı polisleri Örcün bir türlü bulunamadı. O günden sonra polisler hem dalarak hem de gölün altını teknolojik olarak takip ederek yaptıkları aramada Örcün’ü bir türlü bulamadı.

ÖRCÜN'ÜN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine Tunç, “intihara teşvikten” gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Tunç, ” adliyeye sevk edildi. Tunç, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tunç, arkadaşının kumar borcundan dolayı, kendisinin de kimsesi olmadığı için yalnızlıktan bıktığından ölmek istediğini söyledi. Son anda vazgeçtiğini söyleyen Tunç, "Onu kurtarmak için ben yardım istedim. Ancak yardım gelene kadar arkadaşım gölde kayboldu. Ben de atlayacaktım ama onu suyun yüzeyinde batmadığını görünce ölmediğini düşünerek ben ölmeyeceksem niye atlayacağım diye vazgeçtim. Ancak arkadaşım sonra kayboldu. Hala da bulunamadı. Ben ondan gelecek mutlu haberleri bekliyorum. Her gün haber izliyorum ama ondan bir haber yok” dedi.

(İHA)