Birlikte öldüler birlikte son yolculuğa uğurlandılar

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden anne ve 7 yaşındaki kızı, son yolculuklarına dualarla uğurlandı.

Anne Saniye(42) ve kızı Nisa Nur Tezin(7) için ilk olarak Şerefiye Mahallesi'ndeki evlerinde komşularından helallik alındıktan sonra cenazeler Fatsa Orta Büyük Cami'ye getirildi. Acı bir trafik kazası sonucu hem eşini hem küçük kızını kaybeden Erol Tezin, güçlükle ayakta durabildi. Taziyeleri kabul eden Tezin, çok büyük bir acı yaşadığını ifade etti.

Son yolculuklarında Tezin ailesini Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, eş dost ve akrabaları yalnız bırakmadılar.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızın cenazesi Çatalpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedildiler.

Kaynak: İHA