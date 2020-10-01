Birlikte tantuni yediği arkadaşını vurdu!

Adana'da henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tantunici de çıkan tartışmada bir kişi arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Devriye atan polislerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırırken polis ise kaçan zanlı ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir tablacıda meydana gelen olayda Reşit B., ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte tablacıya oturup yemek yemeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

KASIK BÖLGESİNDEN YARALADI

Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada isi öğrenilemeyen şüpheli, arkadaşı Reşit B.’yi kasık bölgesinden tabanca ile yaralayarak olay yerinden hızla kaçtı. Devriye atan polis ekipleri, yerde yaralı halde Reşit B.’yi görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

GENCİN DURUMU AĞIR

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı Reşit B’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Reşit B’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.