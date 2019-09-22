Birlikte yürüdüler, birlikte pedal çevirdiler

Birçok kentle aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası'nı (16-22 Eylül) kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Birlikte Yürüyelim" temasıyla bugün Gündoğdu Meydanı'ndan Alsancak Garı girişine kadar yürüme etkinliği düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasındaki "Hareketlilik Haftası" kapsamında bugün (21 Eylül) İzmirlilerin katılımıyla birlikte büyük bir yürüme etkinliği düzenledi. İzmirliler kol kola Gündoğdu Meydanı'ndan Bornova Sokağı'na geçti ve etkinliğe gitarıyla gelen animatör Free Hug'ın çaldığı müzik eşliğinde Alsancak Garı girişine kadar yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Avrupa Birliği Delegasyonu'ndan Tibor Sztaricskai, Yaya Derneği ve Bisikletli Ulaşım Derneği (BİSUDER) temsilcileri katıldı.

Yürüyüş sonunda bir konuşma yapan Eser Atak, "Bu haftanın amacı büyük kentlerdeki yoğun otomobil kullanımına kaynaklı sorunlara dikkat çekmek, toplu taşımının, bisiklete binmenin, yaya ulaşımının önemini vurgulamak" dedi.

Avrupa Birliği Delegasyonundan Tibor Sztaricskai ise "Hareketlilik Haftası Avrupa Birliğinin desteklediği ve birliğin sınırlarını aşan bir inisiyatif oldu. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Temiz bir ulaşım için pedal çevirdiler

21 Eylül'deki etkinlikler kapsamında bisikletli gruplar da İnciraltı Kent Ormanı'nda buluştu ve tarihi havagazı binasına kadar bisiklete bindi. Bisiklet grupları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Avrupa Birliği Delegasyonu'ndan Tibor Sztaricskai, İstanbul Hollanda Konsolosu Bart van Bolhuis ve Hollanda Bisiklet Elçiliği'nden Marjolein van de Nadort da vardı.

Havagazı binasında etkinlikleri değerlendiren Eser Atak, "16-22 eylül Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kutlanıyor. İzmir bu işin öncü kentlerinden biri. Her yıl daha fazla etkinlik yapıyoruz ve gelecek yıl daha da fazla olacak. Biz ulaşımı kendi başına bir ulaşma sorunu olarak görmüyoruz. Ulaşım nasıl bir kent istiyoruz sorusunun cevabıdır. İnsanları mutlu etme amacı olarak görüyoruz" dedi. Bisikletin en iyi ulaşım aracı olduğunu belirten İstanbul Hollanda Konsolosu Bart Van Bolhuis ise "Sizlerle birlikte bisiklet sürmek benim için onurdu" diye konuştu.

Kaynak: İHA