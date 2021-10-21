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Birlikteliklerini bir türlü açıklamayan Cem Belevi ve İrem Derici'den beklenmeyen hamle! O iddia magazin gündemini salladı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bir süredir kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılıyordu. İddiaları her defasında reddeden ikiliden flaş bir gelişme geldi.

Birlikteliklerini bir türlü açıklamayan Cem Belevi ve İrem Derici'den beklenmeyen hamle! O iddia magazin gündemini salladı!

Popçu İrem Derici ile kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi'nin bir süredir aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum'da baş başa tatil yapan çiftin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti

CEM BELEVİ, İREM DERİCİ'Yİ ALDATTI MI?

Konuyla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar veren çiftin, bir süredir birlikte olduğu öne sürülmüştü. Ancak daha birlikteliklerini açıklamayan İrem Derici ile Cem Belevi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Cem Belevi’nin, İrem Derici’yi aldattığı öne sürüldü.

Birlikteliklerini bir türlü açıklamayan Cem Belevi ve İrem Derici'den beklenmeyen hamle! O iddia magazin gündemini salladı!

TAKİBİ BIRAKTILAR

Derici ve Belevi sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakmaları da dikkatlerden kaçmadı. Bunun üzerine Belevi'nin Derici'yi aldattığı öne sürüldü. Ünlü şarkıcının bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Birlikteliklerini bir türlü açıklamayan Cem Belevi ve İrem Derici'den beklenmeyen hamle! O iddia magazin gündemini salladı!

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