Birnir Snaer İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birnir Snaer İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birnir Snaer İngason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birnir Snaer İngason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birnir Snaer İngason 4 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Birnir Snær Ingason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birnir Snaer İngason Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Birnir Snaer İngason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Birnir Snaer İngason'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Birnir Snaer İngason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Birnir Snaer İngason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Birnir Snaer İngason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birnir Snaer İngason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Aralık 2013 yılında Fjölnir

21 Şubat 2019 yılında Valur

1 Ağustos 2019 yılında HK Kópavogs

17 Şubat 2022 yılında Víkingur

Birnir Snaer İngason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birnir Snaer İngason şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Birnir Snaer İngason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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