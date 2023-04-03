Biro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Biro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Biro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Biro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.