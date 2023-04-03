Biro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Biro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Biro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Biro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Biro 13 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Eduardo Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Biro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Biro, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Biro'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi 3 Ağustos 2025 tarihinde bitmektedir.
Biro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Biro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ağustos 2020 yılında Athletico U20
31 Aralık 2021 yılında Recife U17
12 Ağustos 2022 yılında Athletico U20
Biro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Biro şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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