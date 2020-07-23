Prof. Dr. Birol Çetin'in Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atandığı yönündeki bildirinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Prof. Dr. Birol Çetin, Birol Çetin kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Türk Tarih Kurumu başkanı kim oldu? başlığıyla internette sorgulanmaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde derledik.

BİROL ÇETİN KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ekonomi tarihçisi olan Prof. Dr. Birol Çetin 1965 Sivas doğumludur. 55 yaşında olan Çetin, İlkokulu Sivas'ta, liseyi Tekirdağ'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans (1986), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (1992) çalışmasını tamamladı.

Aynı bilim dalında " Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900" adlı doktora tezi ile doktor unvanını (1997) aldı. Kurucu üyeliğini yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yaptı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900 (2001) adlı bir araştırma kitabı var.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI KİM OLDU?

5 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Ahmet Yaramış'ın yaptığı konuşma nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Prof. Dr. Birol Çetin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına getirildi.

Atama, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.