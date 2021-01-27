Acun Ilıcalı ile 20 sene çalışan Birol Doğan arasında yaşananlar çıkan haberlerin ardından merak edildi. Birol Doğan'ın Acun Ilıcalı ile neden yollarını ayırdığı magazin gündemine bomba gibi süştü. Peki Birol Doğan Acun Ilıcalı ile neden yollarını ayırdı? | Birol Doğan Hamdi Bey mi? İşte detaylar...

BİROL DOĞAN ACUN ILICALI İLE NEDEN YOLLARINI AYIRDI?

Acun Ilıcalı ile Acun Firarda'dan beri birlikte çalışan Birol Doğan istifa etti. Birol Doğan’ın Ilıcalı ile olan iş ilişkisini sonlandırdığı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bir dönem Show TV'de ekrana gelen Acun Firarda programından beri Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan, Birol Doğan istifa etti.

Acun Ilıcalı'nın senelerdir sağ kolu olan Birol Doğan'ın tamamen duygusal sebeplerden ötürü istifa ettiği, ikilinin arasında herhangi bir para mevzusu olmadığı öğrenildi. 20 yıldır abi kardeş ilişkisi içinde olduğu Birol Doğan'ın istifası ile yalnız kalan Acun Ilıcalı'nın boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu.

BİROL DOĞAN HAMDİ BEY Mİ?

Birol Doğan, yayınlandığı döneme damga vuran Show Tv’nin sevilen yarışmalarından “Var Mısın Yok Musun” programında “Hamdi Bey” olarak tanınıyordu.