Birsent Karagaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birsent Karagaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birsent Karagaren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birsent Karagaren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birsent Karagaren 6 Aralık 1992 tarihinde Asenovgrad şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Бирсент Хамди Карагарен şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birsent Karagaren Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Birsent Karagaren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Birsent Karagaren'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Birsent Karagaren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Birsent Karagaren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Birsent Karagaren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birsent Karagaren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Etar

31 Temmuz 2013 yılında Vereya

1 Temmuz 2014 yılında Lok. Plovdiv

19 Ocak 2017 yılında Dunav

1 Temmuz 2018 yılında Lok. Plovdiv

8 Ocak 2023 yılında CSKA 1948

Birsent Karagaren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birsent Karagaren şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Birsent Karagaren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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