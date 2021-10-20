Meteoroloji'den sis, pus, yıldırım, dolu yağışı uyarısı! Günlük hava durumu 20 Ekim 2021 Çarşamba | Bugün hava nasıl olacak 20 Ekim 2021Bişek ne demek, TDK'ya göre Bişek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hukşat ne demek, TDK'ya göre Hukşat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akademik ne demek, TDK'ya göre Akademik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Arşidük ne demek, TDK'ya göre Arşidük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Taksirat ne demek, TDK'ya göre Taksirat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Adapte ne demek, TDK'ya göre Adapte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ruentgeniyum ne demek, TDK'ya göre Ruentgeniyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Radyotelgraf ne demek, TDK'ya göre Radyotelgraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Atletico Madrid 2 - 3 Liverpool | MAÇ SONUCU
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Bişek ne demek, TDK'ya göre Bişek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bişek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bişek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bişek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bişek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bişek ne demek, TDK'ya göre Bişek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bişek ne demek? Bişek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bişek kelimesi. Peki bişek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bişek nedir, bişek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BİŞEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bişek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bişek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yayık dövmede kullanılan araç

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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