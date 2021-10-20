Bişek ne demek, TDK'ya göre Bişek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bişek ne demek? Bişek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bişek kelimesi. Peki bişek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bişek nedir, bişek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİŞEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bişek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bişek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yayık dövmede kullanılan araç

