BİŞHAK başkanından Tanrıkulu’ya tepki

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Başkanı Vahap Baysal, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

BİŞHAK Derneği Başkanı Vahap Baysal, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal yaptığı açıklamada, "Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Cumhuriyeti devletini her mecrada aşağılamaya, halkı kin ve nefrete teşvik eden, terörist cenazelerine katılan, İHA, SİHA'lardan rahatsız olan, öldürülen teröristlere sahip çıkan, 40 yılda binlerce sivil-asker şehit vermiş olmamıza rağmen, PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve HDP-PKK'nın adeta basın sözcüğünü yapan sözde CHP'nin milletvekilidir. Sırtını YPG'ye dayayanlarla kol kola girenlerin, TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden ve hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan fezleke açılanın, Türkiye Cumhuriyeti devleti için güzel işler yapması beklenemez. Gözbebeğimiz olan TSK'ya alçakça iftira atan bu sözde vekilin gerekli cezayı alıp, derhal vekilliği düşürülmelidir. Bebek katili PKK terör örgütünün yardakçısı Sezgin Tanrıkulu yine haddini aşmış durumda. Diyarbakır halkına ve seçmeni başta olmak üzere 85 milyona ihanet eden sözde vekil, yıllardır devlet ve millete saygısızlık yapmaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)