Bisiklet Festivali sona erdi

Marmara Belediyesi ile İstanbul Büyükçekmece Bisiklet Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 3. Marmara Adası Kamplı Bisiklet Festivali tamamlandı. Bu sene üçüncüsü gerçekleşen Marmara Adası Kamplı Bisiklet Festivali'nde mutluluk ve heyecan vardı. Bisikletin, doğanın, denizin, kampın ve eğlencenin iç içe olduğu festivalde, bu sene de hem bisiklet sürüldü hem de tatil tadında vakit geçirildi.

3. Marmara Adası Kamplı Bisiklet Festivali Çınarlı Mahallesi'nde başlayan etkinlikler kapsamında katılımcılar kamp alanlarına yerleştirildi. Festivale katılan bisikletçiler sergi alanına kadar bisikletli grup ile beraber bisiklet sürüşü devam etti.

Bisiklet grubu eski Hükümet Konağı'nda Sanatçı Ali Ayyıldız'a ait "Mektepte İki Teker" adlı fotoğraf sergisinin açılışında yer alırken, serginin açılışı Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz ve Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy tarafından gerçekleştirildi. Fotoğraf Sergisinin açılışının ardından Topağaç Mahallesi'ne kadar aralıklı molalarla bisiklet sürülmesi devam ederken, Saraylar Yana Piknik alanına kadar aralıklı molalar halinde pedalların çevrilmesine devam edilip, kamp alanına varan ekip çadır kurdular. Bisikletçiler Saraylar Mahallesi'nde gezerek ve denize girerek vakit geçiren katılımcılar kamp alanında çeşitli aktiviteler ile zaman geçirdiler.Bir grup adanın en yüksek noktası olan Nato Tepesi'ne bisikletler ile devam ederken diğer grup Saraylar Mahallesi'nde bisiklet sürmeye devam ederek sahilin keyfini çıkardılar. Günün sonunda festival sona ererken, katılımcılar gelecek sene tekrar buluşmak üzere adadan ayrıldı.

Kaynak: İHA