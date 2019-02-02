İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde köşe başındaki direğe kilitlenmiş halde bulunan bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde köşe başındaki direğe kilitlenmiş halde bulunan bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Köşe başında lamba direğine kilitlenmiş halde duran İsmail Akdağ'a ait bisiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Akdağ'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri binaya ait güvenlik kamerasını inceledi.

Polis hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.