Bisiklet Takımı altyapıda ilk resmi yarışlarına çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı altyapı sporcuları 26-27 Ekim tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4'üncü Etap Puanlı Yol Yarışları'na katıldı.

6 farklı kategoride toplam 400 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Bisiklet Takım altyapı sporcuları yıldız erkekler kategorisinde ter döktü. Altyapı sporcuları olarak ilk resmi yarışlarına çıkan sporcular 73 kilometrelik etapta pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26-27 Ekim tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları'na katılan Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı altyapı sporcularımız 73 kilometrelik etabı başarıyla tamamladılar. Altyapı sporcularımız ilk resmi yarışlarına katılarak önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara olan desteklerimizin devam edeceğini belirterek, göstermiş oldukları gayret ve azim için Bisiklet takımımızın altyapı sporcularını kutlarız" denildi.

Kaynak: İHA