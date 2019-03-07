Bisiklet tamiri için eşine yardımcı olan kadın, usta oldu

Kastamonu Merkez'de yaşayan 48 yaşındaki Nurten Şamlıoğlu, 6 yıl önce bisiklet tamircisi olan eşinin yanında bisiklet tamir etmeye başladı. Eşinin, kendisine pense ve tornavidayı getir, götür demesi üzerine çalışmaya başlayan Nurten Şamlıoğlu, tamir işinde kendini geliştirerek Kastamonu'nun tek kadın bisiklet tamircisi oldu.

Kastamonu'da yaşayan iki çocuk annesi ve 48 yaşındaki Nurten Şamlıoğlu, 6 yıl önce bisiklet tamircisi olan eşinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Zamanla eşine yardım konusunda büyük katkılar sağlayan Nurten Şamlıoğlu, Kastamonu'nun tek kadın bisiklet tamircisi oldu.

Çevresinin "Kadından bisiklet tamircisi olur mu" sözlerine aldırış etmeyen Nurten Şamlıoğlu, pense ve tornavidayı, iğne ve iplik gibi kullanarak arızalı olan bisikletleri tamir etmeye başladı. Tek kadın bisiklet tamircisi olan Nurten Şamlıoğlu'nun ismini duyan vatandaşlar, bisikletlerini burada tamir ettirmeye başladı.

"Parça satıyorum, müşteri ile ilgileniyorum, bisiklet montajı yapıyorum"

6 yıldan beri bisiklet tamiri yapan Nurten Şamlıoğlu, dükkândaki birçok işi yaptığını ifade etti. Nurten Şamlıoğlu, "48 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Ondan sonra eşime yardım amaçlı başlayıp 6 sene önce eşimden pense, tornavida al eline alışırsın demesiyle ilerlettik bu işi. Hem evi işi, hem çocuklarla işte günümü geçiriyorum dükkan işini idare ediyorum. Patlamış lastiklerin tamir işlerini yapıyorum. Parça satıyorum, müşteri ile ilgileniyorum, bisiklet montajı yapıyorum. İlk başta bayanın bu işte tamir işi ile uğraşmasını Kastamonu'da görmeleri yadırgandı. Ama ondan sonra oldukça alışıldı şu anda tercih ediyorlar beni. Soran müşterimiz çok yani. Nurten Abla yapsın diyen çok oluyor" dedi.

"Bayanların yani boş durmayıp herhangi bir işi yapmalarını tavsiye ederim"

Kadınlara tavsiyelerde bulunan bisiklet tamircisi Nurten Şamlıoğlu, "Gün geçtikçe çocuklar teknolojiden başlarını kaldırmadıkları için küçük ve orta yaş gençlerde motor tercih ediyor. Büyüklerde ulaşım amaçlı, spor amaçlı bisikleti tercih ediyorlar. Bayanların yani boş durmayıp evde herhangi bir işlerini yapmalarını, eşleri esnafsa işlerinde yardımcı olmalarını isterim yani. Daha iyi olur. Her şekilde boş durmadan yapmalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

"Tamirde gayet güzel elinden geliyor"

Bisiklet tamircisi Nurten Şamlıoğlu'nun eşi Mustafa Şamlıoğlu, eşinin bisiklet tamiri konusunda başarılı olduğunu ifade etti. Mustafa Şamlıoğlu, "47 yaşındayım. 30 senedir bu işi yapıyorum. Eşimde işte 6 senedir bana yardımcı oluyor. İlk önce takım, getir, götür işleri ile başladı. Sonra montaj aşamasına geçildi. Montajı da gayet güzel yapıyor. Sonradan da tamir işlerine başladı artık. Tamirde gayet güzel elinden geliyor inşallah. Git gide ilerletiyor. Beni bile geçebilir" şeklinde konuştu.

"Kadın acaba yapabilir mi diye yadırgandı ama sonradan yaparken vatandaşlar memnun oldu"

Eşinin bisiklet tamiri yaptığını duyanların en başta yadırgadığını ama sonrasında memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Mustafa Şamlıoğlu, "İnşallah geçecekte. Çevreden çok güzel tepkiler geliyor. Kadın acaba yapabilir mi diye yadırgandı ama sonradan yaparken vatandaşlar memnun oldu. Şu anda tercih edilebiliyor. Müşteriler arıyor. Buradan bütün kadınlara da tavsiyem: eşlerine yardım etsinler veya kendi başlarına böyle uğraşsınlar. Dükkan açsınlar. Hepsine tavsiye ederim. Kadın isterse her şey yapabilir. Bu zamanda artık erkek ve kadın mesleği ayrımı kalmadı. Yeter ki azmetsinler. Onlarda başarırlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA