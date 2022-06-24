"Bisiklet Yolu Projesi" için çalışmalar devam ediyor

Pendik Belediyesi ekipleri Pendik'te bulunan 4 ilçenin Bisiklet Yolu Projesi için yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Yenişehir, Çamlık, Kurtköy ve Harmandere'de yapımı devam eden proje için ekipler ilk olarak 25 km'lik yolu tamamladılar. Proje tamamlanması ile birlikte Yenişehir ve Kurtköy yolu birbirine bağlanmış oldu.

İSTANBUL'UN EN UZUN BİSİKLET YOLU

Yapılan projelerde ilk 25 km’lik bölüm tamamlanması ile birlikte 2.480 metrelik etapla bisiklet yolunun 25 kilometrelik kısmı tamamlanarak Yenişehir ve Kurtköy yolu birbirine bağlandı. 60 km olarak planlanan bisiklet yolu ileriki dönemlerde metro, okullar ve AVM’lere entegre edilecek. Proje tamamlandığında İstanbul’un en uzun bisiklet yolu olacak.

ÇEVRECİ MALZEMLER KULLANILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu yeni genelge ile çevreci malzemeler kullanılması istendiğinden Pendik Belediyesi ekipleri de bisiklet yolu için mavi boya ve boya uyarı çizgileri kullandı. Yaya ve yol geçişleri için çift kamponetli çevreci ve uzun ömürlü boyalar kullanıldığından, yollarda beyaz çizgiler dışında herhangi bir boya kullanılmıyor.