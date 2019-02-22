Bisikletçiler dünyanın en büyük akvaryum tünelinde pedal çevirdi

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya), 111 kilometrelik Antalya- Kemer- Antalya etabı başladı.

Yarışa katılan 21 ülkeden 28 takım, 165 sporcu Antalya Akvaryum'daki dünyanın en büyük tünelinden geçerek başlangıç noktasına ulaştı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım, 165 sporcu katıldı. Yarışın ikinci etabında 111 kilometrelik Antalya Kemer Antalya etabı koşuldu. Antalya Akvaryum önündeki başlangıç çizgisine sporcular, dünyanın en büyük tünel akvaryumundan geçerek ulaştı. Köpek balıkları, vatozlar, çok sayıda balık türünün görülebildiği tünelde sporcuların bisikletleriyle gösteri sürüşü ilginç görüntüler oluşturdu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın damalı bayrağı sallamasıyla başlayan yarışta sporcular, Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nden dönüş yaparak, Konyaaltı Caddesi'nde yarışı tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bisikletlilerin akvaryum içersinden geçerken görüntüleri

- Akvaryum içersindeki dalgıçların görüntüsü

- Startın verilmesi

(FOTOĞRAFLI)

DHA