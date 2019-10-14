Bisikletçilerden Barış Harekâtına destek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS) 98 kişinin katılımıyla Kapıdağ da 10 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Bisikletçiler pedallara basarken Barış Pınarı Operasyonu'na destek mesajı verdi.

Bisiklet grubu ilk olarak Mantar Kayası adı verilen parkurda Kapıdağ göletine pedalladıllar. Ardından bisikletleri bırakarak şelaleye yüründü. Son durakta Kirazlı Manastırıydı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerininde eşlik ettiği yürüyüş ile Kapıdağ'ın güzelliklerini doğayla iç içe bir araya gelindi. Son olarak Kirazlı Manastır'ın önünde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekâtı'na evlerinde hazırladığı "Barış Pınarı" yazısı eşliğinde Türk Bayraklarıyla destek verdiler.

Bandırma Bisiklet Gurubu Sözcüsü Olcay Türker "Ezelden beridir hür yasamaya alışmış yüce Türk Milletinin Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun şerefli neferleri biliniz ki asil Türk milleti daima sizinledir. Amacı her zaman barışı payidar kılmak olan ve dünya üzerindeki mazlum çocukların korkmadığı tek ordu.. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Eminiz ki şanlı sancağımızı yine zaferle taçlandıracak ve kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağımız vatan topraklarına zaferle döneceksiniz çünkü muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur "dedi.

Kaynak: İHA