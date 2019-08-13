Bisikletindeki güneş panelleriyle zahmetsiz sürüş keyfi yaşıyor

BURSA (AA) - İnegöl ilçesinde yaşayan Yasin Atalay, bisikletine kurduğu güneş panelleriyle elde ettiği elektrik sayesinde zahmetsiz yolculuk yapıyor.

İşe gidip gelmek için aldığı bisikletine binmek bir müddet sonra zor gelen Atalay, 24 volt motor, 48 amper gücünde bir motor sistemi geliştirerek bisikletine monte etti.

Bisikletindeki bataryayı şarj etmekte sorunlar yaşayınca sistemini güneş panelleriyle destekleyen Atalay, ortalama 75-80 kilometre yol katedebiliyor.

Yasin Atalay, yaptığı açıklamada, işe gitmek için satın aldığı bisikletini kullanmanın bir süre sonra zorlaştığını belirterek, bunun üzerine bisikletine küçük bir elektrikli motor bağladığını anlattı.

Mühendis arkadaşı Mücahit Uysal'ın desteğiyle bisikletine elektrikli küçük iki akü bağladığını ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Bisiklette seri bağlantılı 24 volt motor kullandık, yani 48 amper. Bu tabii uzun gitmesini sağlıyor ama bir müddet sonra bu da biteceği için sisteme güneş paneli bağlamayı düşündüm. İki güneş panelini sisteme dahil ettik. Yine bunun voltajını maksimumda 35 voltun üzerine çıkardık. Bunun yanında şarj kontrol panosu kullandık. Pano akülerin ihtiyacı olan voltajı dengeleyerek aküleri şarj ediyor. Sistemde, güneş panellerinde ortalama 3 amper güç alıyoruz. Bu da benim gibi işe gidip gelen arkadaşlar için gayet yeterli."

Atalay, bisikleti için hazırladıkları güneş panelli elektrik motorunun yaklaşık bin liraya mal olduğunu dile getirdi.

Güneş panellerini jantların içine yerleştirmeye hedeflediğine değinen Atalay, "Küçük güneş paneli hücreleri var. Onlarla seri bağlantı yapılarak jantların içine yerleştirilebilir. Daha güzel verim alabiliriz. Akülerimiz ağır daha hafif aküler de kullanılabilir. Fırsat verilirse daha güzelini yapmaya çalışırız." diye konuştu.

Kaynak: AA