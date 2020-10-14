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  3. Bisikletiyle elektrik direğine feci şekilde çarpmıştı! O çocuk yaşam savaşını kaybetti

Bisikletiyle elektrik direğine feci şekilde çarpmıştı! O çocuk yaşam savaşını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçtiğimiz günlerde G.E. isimli bir çocuk, bisikletiyle yokuş aşağı hızla gittiği sırada frenleri tutmayınca elektrik direğine çarpmıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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14 Ekim 2020 Çarşamba 09:07
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