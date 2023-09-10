Bisikletiyle üst geçitten düşen çocuğun yüzünü güldüren sürpriz

Düzce'de bisikletiyle üst geçitten düşen 9 yaşındaki Fırat, taburcu edilmesinin ardından evine geçti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bisikletiyle üst geçitten düşen çocuğun yüzünü güldüren sürpriz

Düzce'de bisikletiyle üst geçitten düşen 9 yaşındaki Fırat, taburcu edilmesinin ardından evine geçti. Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği de küçük çocuğa ekipman desteğinde bulunarak, yüzünü güldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Fırat Kösedağ üst geçitten bisikletiyle düştü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan minik Fırat, tedavisinin ardından Kaynaşlı'daki evine getirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu da, durumu haberlerde görmesinin ardından Fırat Kösedağ'ın ailesine ulaşarak, ekipman desteğinde bulunmak istediklerini belirtti. Selim Cicu ve beraberindeki bisikletliler Fırat'ın evini ziyaret etti. Fırat Kösedağ, ekipmanları görünce büyük mutluluk yaşadı.

Öte yandan, Kösedağ ailesinin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilendikleri ve Malatya'dan Düzce'ye geldikleri öğrenildi.

Fırat'ın talihsiz bir şekilde üst geçitten düştüğünü söyleyen Cicu, "Allah'tan korkutucu bir kaza olmadı. Çocuk olması sebebiyle hızlı atlatabileceği sağlık durumları var. Güçlü olduğu için bize gülümsüyor. Trafik kazaları şehrimizde çok yoğunlaştı. İnanılmaz derecede arttı. Çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Trafik canavarı olmayalım, dikkatli olalım diyorum. Bu bireysel bir kaza oldu. Fırat kardeşimize çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca buraya geldiğimizde öğrendik. Malatya'dan Düzce'ye gelmişler. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Minik Fırat'a ufak tefek hediyeler aldık. Kendisini biraz mutlu etmeye çalıştık. Belki ilerleyen zamanlarda bir sürprizimiz daha olabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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