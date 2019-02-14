Bisikletle kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuk hayrete düşürdü

Konya'da bisikletli bir kişinin trafikte seyreden kamyonun hemen arkasında hızla gitmesi görenleri hayrete düşürdü.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yaşandı. Bir kamyonun arkasında bisikletle seyir halinde olan kişi, trafikteki araçları aldırış etmeden yoluna devam ederken, kazaya davetiye çıkardı.

Bu anlar ise başka bir araçta bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisikletin sürücüsü kamyonunun hemen arkasında giderken, araç içerisindekilerin "Kaza yaparsa, Allah korusun" dedikleri de duyuluyor. Bir süre bu şekilde seyreden bisikletli daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA