Bisikletle yağmurdan kaçayım derken doluya tutuldu!
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, ana cadde de bisikletiyle giderken birden köpeklerin saldırısına uğradı. Panikle köpeklerden uzaklaşmak isteyen genç, bisikletinin hakimiyetini kaybederek yolun karşısından gelen otomobille çarpıştı. Hastaneye götürülen gencin çenesi ve dudağına ise 17 dikiş atıldı.
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12 Kasım 2020 Perşembe 12:02
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