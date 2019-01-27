Bisikletliler kök hücre için yürüdü

Düzce Bisiklet Kulübü üyeleri, kan ve kök hücre bağışını arttırmak ve lösemili çocuklara dikkat çekmek organizasyon yaptı. Organizasyonda bisiklet kulübü üyelerini Belediye Başkanı Ay'ın yanı sıra siyasiler ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

Lösemili çocukların tedavilerinde büyük önem taşıyan kök hücre ve kan bağışına dikkat çekmek için Düzce Bisikletliler Derneği üyeleri organizasyon yaptı. Belediye Önünde başlayan organizasyona Belediye Başkanı Dursun Ay, Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetimleri ile işadamları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşü öncesinde bir konuşma yapan Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu, hava şartlarına rağmen kampanyaya katılanlara teşekkür ederek, kan bağışı ve kök hücre bağışının önemini anlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, "Böylesi güzel etkinliklere duyarlı olmak lazım. Biz belediye olarak her zaman böyle hayata dokunan etkinliklerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Organizasyonu düzenleyenlere şahsım ve Düzceliler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından yürüyüşe katılanlar İstanbul Caddesi'nden Anıtpark'a ellerinde afiş ve pankartlarla yürüdüler. Farkındalık organizasyonu Krempark AVM önünde bulunan Kızılay Kan Aracı'nın yanında sona erdi. Yürüyüşe katılanlar burada kan bağışında bulundu.

Kaynak: İHA