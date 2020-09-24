Bisikletliyle yaptığı bir anlık dikkatsizlik onu ölümle burun buruna getirdi!
Bursa'da bir genç şarjlı bisikleti ile yolda seyir halinde iken bir anlık dikkatsizlik sonucu kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bacağı kırılan gence çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri yardım etti. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda şarjlı bisiklet bir anlık hata sonucu kamyonet ile çarpıştı. Kazanın ardından devrilen bisikletteki gencin ayağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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