Bisküvi Düzeltme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bisküvi Düzeltme İşçisi görev tanımı nedir, Bisküvi Düzeltme İşçisi ne iş yapar, Bisküvi Düzeltme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bisküvi Düzeltme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bisküvi Düzeltme İşçisi Tanımı;

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Bisküvi Düzeltme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bisküvi Düzeltme İşçisi Maaşları

Bisküvi Düzeltme İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Bisküvi Düzeltme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bisküvi Düzeltme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.06

Meslek Adı :

Bisküvi Düzeltme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bant üzerindeki bisküvi mamullerinin soğutma tünellerine, krema ve ambalaj makinelerine standart olarak girmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bisküvi Düzeltme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otomasyon bandı üzerindeki bisküvileri kontrol etmek,

b) Düzgün olmayan bisküvileri düzeltmek,

c) Otomasyon bantlarının çalışmasını kontrol etmek,

d) Otomasyon bantlarının temizliğini yapmak,

e) Arıza durumunda ilgili amirine haber vermek,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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