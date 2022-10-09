Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü Maaşları

Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.07

Meslek Adı :

Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Açılmış hamurdan istenilen şekillerde bisküvi kesen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şekillendirme Makinesi İşçisi (Bisküvi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı şekillendirme kalıplarını makine üzerindeki yerine takmak,

b) Şekillendirilecek hamuru makinenin tablasına koyarak, makineyi çalıştırmak, c) Hamurun şekillendirilmesine nezaret etmek,

d) Makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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