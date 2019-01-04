Bisküvili Elmalı Pasta nasıl yapılır? Bisküvili Elmalı Pasta tarifi

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerin kıyasıya yarışacağı günün tatlısı ‘Bisküvili Elmalı Pasta’ oldu. Günün tatlısının açıklanmasıyla izleyiciler Bisküvili Elmalı Pasta nasıl yapılır? Bisküvili Elmalı Pasta için hangi malzemeler gerekli? Bisküvili Elmalı Pasta nasıl pişirilir?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte Bisküvili Elmalı Pasta malzemeleri ve Bisküvili Elmalı Pasta tarifi...

Bisküvili Elmalı Pasta Tarifi İçin Malzemeler

1 tane elma

8-10 tane bisküvi

1 çay kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

Pudra şekeri

Kek Malzemeleri:

2 tane yumurta

1 çay bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı sıvı yağ

yarım paketten biraz fazla kabartma tozu

yarım paketten biraz fazla vanilya

1-1,5 su bardağı un

Bisküvili Elmalı Pasta Tarifi Yapılışı

Tarif sıkıntılı. Kek pişerken elma asitli bir meyve olduğu için tüm ekşisini altındaki bisküviye salıyor. Bisküvinin ve kekin tadını değiştiriyor. + kek uzun süre fırında kalamadığı veya elmalar büyük boyutlarda kaldığı için o beklediğimiz “ağızda yumuşayarak yok olan, suyunu keke vermiş, bol aromalı bir elmadan ziyade, mutfak tezgahında durmaktan tadını ve dokusunu kaybetmiş, hafif kekremsi ve bir türlü istenilen yumuşaklığa ulaşamamış bir elma tadı geliyor. Pişmeye çalışırken tüm asidini bisküviye geçirmiş olması da cabası. Tarif savioardi (kedi dili bisküvisi) gibi kendiliğinden şekerli ve sıvı alımına daha müsait bir malzeme ile denendiğinde de bildiğiniz hamur halinde klasik bir kekten farkı kalmıyor. Elmalar pişirildikten sonra bisküvilerin üzerine dizilebilir. Fakat bir esprisi veya özel bir lezzeti olmadığı gibi asidik oranında büyük ölçüde sıkıntılar var.