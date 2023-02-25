Bismar Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bismar Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bismar Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bismar Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bismar Castro 22 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bismar Yasmani Castro Mina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bismar Castro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bismar Castro'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bismar Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bismar Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bismar Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bismar Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında SD Aucas

Bismar Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bismar Castro şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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