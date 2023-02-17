Bismarck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bismarck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bismarck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bismarck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bismarck 25 Ağu 1990 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bismarck Vinícius Freire do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bismarck Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bismarck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 16 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Bismarck'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bismarck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bismarck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bismarck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bismarck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Fortaleza

1 Haziran 2008 yılında Horizonte

30 Haziran 2008 yılında Fortaleza

1 Ağu 2008 yılında Aracati

1 Aralık 2008 yılında Fortaleza

1 Haziran 2011 yılında Vila Nova FC

30 Haziran 2011 yılında Fortaleza

1 Ağu 2011 yılında Santa Cruz

1 Aralık 2011 yılında Fortaleza

1 Mayıs 2012 yılında Guarany-CE

1 Aralık 2012 yılında Fortaleza

1 Ocak 2013 yılında Campinense-PB

1 Mayıs 2013 yılında Fortaleza

1 Temmuz 2013 yılında Paraná

24 Kasım 2014 yılında Botafogo

20 Ağu 2015 yılında Paraná

4 Eylül 2015 yılında Aparecidense-GO

17 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2016 yılında CSA

1 Ocak 2017 yılında Globo FC

3 Mayıs 2018 yılında Floresta-CE

17 Ocak 2019 yılında Juazeirense-BA

1 Şubat 2019 yılında River-PI

3 Temmuz 2019 yılında Treze FC

3 Eylül 2019 yılında River-PI

23 Temmuz 2020 yılında Campinense-PB

21 Eylül 2020 yılında Bilinmiyor

9 Şubat 2021 yılında Fluminense-PI

7 Temmuz 2021 yılında Sociedade Esportiva Juventude (MA)

16 Aralık 2021 yılında Fluminense-PI

Bismarck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bismarck şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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