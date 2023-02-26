Bismark Adu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bismark Adu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bismark Adu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bismark Adu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bismark Adu 4 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bismark Adu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Bismark Adu'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bismark Adu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bismark Adu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bismark Adu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bismark Adu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bismark Adu şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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