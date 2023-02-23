Bismark Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bismark Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bismark Charles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bismark Charles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bismark Charles 26 Mayıs 2001 tarihinde Berekum şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Bismark Charles Kwarena Sie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bismark Charles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lions Sports AG & Partners yapmaktadır. Bismark Charles, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bismark Charles'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bismark Charles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bismark Charles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bismark Charles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bismark Charles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında KF Vushtrria

1 Ağustos 2020 yılında KF Trepca 89

12 Şubat 2021 yılında CSKA-Sofia

Bismark Charles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bismark Charles şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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