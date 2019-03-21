Bismil Belediyesi bir ödüle daha layık görüldü

Daha önce yılın en başarılı kayyum ödülü alan Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, bu sefer "Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar" yarışmasında mansiyon ödülüne de layık görüldü.

Bismil İlçe Kaymakamlığı ve Bismil İlçe Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen "Benim de Bir Sebze Bahçem Olsun" projesi bin 102 proje arasından dereceye girerek mansiyon ödülü aldı. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Projem Türkiye" yarışmasında, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi dalında Bismil Belediyesi istihdama büyük katkı sunan "Benim de Bir Sebze Bahçem Olsun" projesi ödüle layık görüldü. Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile düzenlenen Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar yarışmasının ödül törenine katıldı. Mülki ve yerel yönetimlerde yeni fikirler ve örnek uygulamaların tanıtımın yapılması amacıyla düzenlenen yarışmada Bismil Belediyesi, istihdama ve işsizliği bitirmesi konusunda büyük katkı sağlayan "Benim de Bir Sebze Bahçem Olsun" projesi mansiyon ödülüne layık görüldü. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Yüksel, tarım bölgesi olan Bismil ilçesi işsizliğe mücadele etmek amacıyla Bismil Belediyesi tarafından 3 yıldır hayata geçirilen projenin ödüle layık görülmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Yüksel, projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA